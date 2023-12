Bitly is een URL-verkortingsservice en een linkbeheerplatform. Het bedrijf Bitly, Inc. werd opgericht in 2008. Het is een particuliere onderneming en gevestigd in New York City. Verkort 600 miljoen links per maand, voor gebruik in sociale netwerken, sms en e-mail. Bitly verdient geld door kosten in rekening te brengen voor toegang tot verzamelde gegevens die zijn gemaakt doordat veel mensen de verkorte URL's gebruiken. In 2017 verwierf Spectrum Equity een meerderheidsbelang in Bitly voor $ 64 miljoen. Sinds augustus 2018 heeft Bitly meer dan 37,5 miljard URL's ingekort.

Website: bitly.com

