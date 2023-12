Social Blade (soms gespeld als SocialBlade) is een Amerikaanse website die statistieken en analyses van sociale media bijhoudt. Social Blade volgt met name het YouTube-platform, maar heeft ook analytische informatie over Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive en StoryFire. Social Blade functioneert als een API van derden en biedt zijn gebruikers geaggregeerde gegevens van deze verschillende sociale-mediaplatforms. Jason Urgo is de CEO van Social Blade.

Website: socialblade.com

