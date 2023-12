TuneIn is een Amerikaanse audiostreamingdienst die live nieuws, radio, sport, muziek en podcasts levert aan meer dan 60 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Sinds 2019 heeft TuneIn meer dan 75 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. TuneIn wordt beheerd door het bedrijf TuneIn Inc, gevestigd in San Francisco, Californië. Het bedrijf werd in 2002 opgericht door Bill Moore als RadioTime in Dallas, Texas. Gebruikers kunnen naar de radio luisteren op de TuneIn-website, een mobiele app, slimme luidspreker of een ander ondersteund apparaat gebruiken. Vanaf 2016 was TuneIn ook beschikbaar op meer dan 55 voertuigmodellen. In 2013 haalde het bedrijf meer dan $ 47 miljoen aan durfkapitaal op van Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, GV, General Catalyst Partners en Icon Ventures.

Website: tunein.com

