Heroku is een cloudplatform as a service (PaaS) dat verschillende programmeertalen ondersteunt. Heroku, een van de eerste cloudplatforms, is in ontwikkeling sinds juni 2007, toen het alleen de programmeertaal Ruby ondersteunde, maar ondersteunt nu Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP en Go. Om deze reden wordt van Heroku gezegd dat het een polyglot platform is, omdat het functies biedt waarmee een ontwikkelaar applicaties in de meeste talen op een vergelijkbare manier kan bouwen, uitvoeren en schalen. Heroku werd in 2010 door Salesforce.com overgenomen voor $ 212 miljoen.

Website: heroku.com

