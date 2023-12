Signagelive is een cloudgebaseerd digital signage-platform dat u de functies en ondersteuning biedt die u nodig heeft om eenvoudig en effectief met uw publiek te communiceren, waar ze zich ook bevinden. Al meer dan 20 jaar helpt Signagelive duizenden bedrijven zoals het uwe om de maximale impact te bereiken door het inzetten van digital signage in uw organisatie. Ongeacht het type media-inhoud of mediabron dat u wilt weergeven, Signagelive heeft de tools en mogelijkheden om aan uw huidige en toekomstige eisen te voldoen. Als u gegevens en dashboards heeft die u op uw beeldschermen wilt publiceren, beschikken wij over de vaardigheden en middelen om u te helpen uw doelen te bereiken. Onze robuuste, veelzijdige software is ontwikkeld en verfijnd op basis van feedback van duizenden klanten zoals jij. Veel bedrijven hebben al geïnvesteerd in beeldschermen en mediaspelers en via onze uitgebreide apparaatondersteuning kunnen we met u samenwerken om uw bestaande beeldschermen en mediaspelers te hergebruiken en indien nodig alternatieven aan te bevelen. Vanaf het eerste onderzoek tot en met de succesvolle implementatie en exploitatie van uw digital signage-netwerk: onze ondersteunings- en klantensuccesteams staan ​​u bij elke stap bij. We weten dat gegevensbeveiliging en gebruikersbeheer van het allergrootste belang zijn voor elke klant, dus we zullen met u samenwerken om ervoor te zorgen dat we u de zekerheid bieden die u nodig heeft om te weten dat uw digitale signage bij Signagelive in veilige handen is.

Website: signagelive.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Signagelive. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.