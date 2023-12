VK (afkorting van de oorspronkelijke naam VKontakte; Russisch: ВКонта́кте, wat InContact betekent) is een Russische online sociale media- en sociale netwerkdienst gevestigd in Sint-Petersburg. VK is beschikbaar in meerdere talen, maar wordt voornamelijk gebruikt door Russischsprekenden. Met VK kunnen gebruikers elkaar publiekelijk of privé berichten sturen; maak groepen, openbare pagina's en evenementen; deel en tag afbeeldingen, audio en video; en browsergebaseerde games spelen. Vanaf augustus 2018 had VK minstens 500 miljoen accounts. VK staat op de 19e plaats (vanaf augustus 2019) in Alexa's wereldwijde Top 500-sites. Het is de populairste website in Rusland. Volgens SoortgelijkeWeb is VK de 14e meest bezochte website ter wereld.

Website: vk.com

