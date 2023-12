Een Cloud Guru is een online trainingsplatform voor mensen die geïnteresseerd zijn in informatietechnologie. De meeste aangeboden cursussen bereiden studenten voor op het afleggen van certificeringsexamens voor de drie grote cloudproviders (Microsoft Azure, Google Cloud Platform en Amazon Web Services). Het bedrijf werd in 2015 in Londen, Verenigd Koninkrijk, opgericht door Ant Stanley en Ryan Kroonenburg, en kort daarna kwam Ryans broer Sam Kroonenburg erbij. In juli 2016 verliet Ant Stanley A Cloud Guru, waardoor de broers Sam en Ryan het bedrijf moesten runnen. A Cloud Guru haalde in juli 2017 $ 7 miljoen aan financiering op, en nog eens $ 33 miljoen in april 2019. Op 16 december 2019 werd aangekondigd dat ze zou Linux Academy overnemen. De overname werd gedaan door A Cloud Guru om er "de grootste cloud computing-trainingsbibliotheek ter wereld" van te maken. Op 2 juni 2021 werd A Cloud Guru overgenomen door Pluralsight.

Website: acloudguru.com

