Google Cloud Platform (GCP), aangeboden door Google, is een pakket cloudcomputingdiensten dat draait op dezelfde infrastructuur die Google intern gebruikt voor zijn eindgebruikersproducten, zoals Google Zoeken, Gmail, bestandsopslag en YouTube. Naast een reeks beheertools biedt het een reeks modulaire clouddiensten, waaronder computergebruik, gegevensopslag, gegevensanalyse en machinaal leren. Voor registratie zijn creditcard- of bankrekeninggegevens vereist. Google Cloud Platform biedt infrastructuur als een service, platform als een service en serverloze computeromgevingen. In april 2008 kondigde Google App Engine aan, een platform voor het ontwikkelen en hosten van webapplicaties in door Google beheerde datacenters, de eerste cloud computing-service van het bedrijf. De dienst werd algemeen beschikbaar in november 2011. Sinds de aankondiging van de App Engine heeft Google meerdere clouddiensten aan het platform toegevoegd. Google Cloud Platform is een onderdeel van Google Cloud, dat de openbare cloudinfrastructuur van Google Cloud Platform omvat, evenals G Suite, bedrijfsversies van Android en Chrome OS en application programming interfaces (API's) voor machine learning en zakelijke kaartservices.

Website: google.com

