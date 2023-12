Postmates is een Amerikaans bedrijf dat lokale bezorging van in restaurants bereide maaltijden en andere goederen aanbiedt. Sinds februari 2019 is Postmates actief in 2.940 Amerikaanse steden. De service is afhankelijk van mobiele-telefoonapplicaties en hun Global Positioning System-mogelijkheden om de voorraden en de vraag van de consument op elkaar af te stemmen. Postmates, gelanceerd in 2011, is een van de vele on-demand bezorgbedrijven in de Verenigde Staten. het verzorgen van bezorging vanuit restaurants en winkels die voorheen geen goederenbezorging aanboden. Postmates is een voorbeeld van een on-demand bedrijf. Medeoprichter van Postmates, Bastian Lehmann, noemt het bedrijf "anti-Amazon". Op 6 juli 2020 kondigde Uber aan dat het Postmates zou overnemen voor $ 2,65 miljard. Op 1 december 2020 kondigde Uber de voltooiing van de deal aan.

Website: postmates.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Postmates. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.