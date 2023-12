monday.com is een projectmanagementtool waarmee organisaties taken, projecten en teamwerk kunnen beheren. Vanaf 2020 bedient het bedrijf 100.000 organisaties, waaronder veel niet-technische organisaties. In juli 2019 haalde het bedrijf $150 miljoen op, gebaseerd op een waardering van $1,9 miljard. Monday.com heeft de Webby Award for Productivity 2020 gewonnen in de categorie Apps, Mobile & Voice.

Website: monday.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan monday.com. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.