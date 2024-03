Agorify loopt voorop in het democratiseren van evenemententechnologie, gedreven door onze overtuiging dat hoogwaardige, efficiënte oplossingen voor evenementenbeheer toegankelijk en betaalbaar moeten zijn. Ons platform is een weerspiegeling van deze toewijding en biedt een reeks functies die zijn ontworpen voor evenementen van elke omvang en elk budget: - Selfservicekioskoplossing: stroomlijn het inchecken van bezoekers met ons intuïtieve en efficiënte kiosksysteem. - Evenement-app: verbeter de betrokkenheid van deelnemers met een veelzijdige en aanpasbare evenementtoepassing. - Ticketing en registratie: Vereenvoudig het registratieproces met ons gebruiksvriendelijke ticketingsysteem. - Lead Retrieval: Maximaliseer netwerkmogelijkheden en volg de betrokkenheid met onze geavanceerde technologie voor het ophalen van leads. Met Agorify zijn organisatoren van evenementen over de hele wereld in staat om memorabele en efficiënte evenementen te creëren die van hoge kwaliteit en lage kosten zijn.

Categorieën :

Website: agorify.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Agorify. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.