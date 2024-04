Propel PRM geeft een nieuwe invulling aan verdiende media met zijn Public Relations Management-technologie. Met het PRM-platform kunnen marketing- en communicatieprofessionals de juiste media ontdekken om hun verhalen aan te pitchen, mediarelaties en -campagnes te beheren, de berichtgeving en het delen van de stem van hun merk te monitoren en eenvoudig de zakelijke impact van verdiende media-inspanningen te meten. Propel heeft meer dan 150 klanten, waaronder Real Chemistry, Textron, Insurify en andere toonaangevende merken en bureaus. Propel werd gelanceerd in 2019 en heeft zijn hoofdkantoor in Tel Aviv en teams in New York, Londen en Miami. Propel heeft tot nu toe $6 miljoen aan durfkapitaal opgehaald en is de snelst groeiende PR-technologie ter wereld. Ga voor meer informatie naar www.propelmypr.com.

