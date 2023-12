Lucidchart is een eigen webgebaseerd platform waarmee gebruikers kunnen samenwerken bij het tekenen, herzien en delen van grafieken en diagrammen. Lucidchart draait op browsers die HTML5 ondersteunen. Dit betekent dat er geen updates nodig zijn van software van derden, zoals Adobe Flash. In 2010 kondigde Lucidchart aan dat ze waren geïntegreerd in de Google Apps Marketplace. In 2011 haalde Lucidchart in 2011 $ 1 miljoen op aan "angelfunding". Op 17 oktober 2018 kondigde Lucidchart aan dat het nog eens $ 72 miljoen had opgehaald bij Meritech Capital en ICONIQ Capital .

Website: lucidchart.com

