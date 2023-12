Sumo Logic, Inc. is een cloudgebaseerd bedrijf voor machinedata-analyse dat zich richt op beveiliging, bedrijfsvoering en BI-gebruiksscenario's. Het biedt logbeheer- en analysediensten die gebruikmaken van door machines gegenereerde big data om realtime IT-inzichten te leveren. Sumo Logic, met hoofdkantoor in Redwood City, Californië, werd in april 2010 opgericht door ArcSight-veteranen Kumar Saurabh en Christian Beedgen, en heeft financiering ontvangen van Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures , engelinvesteerder Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management en Franklin Templeton. Vanaf mei 2019 heeft het bedrijf durfkapitaalfinanciering verzameld voor een totaalbedrag van $ 345 miljoen. Op 17 september 2020 debuteerde Sumo Logic op de NASDAQ-beurs tijdens zijn beursintroductie als een beursgenoteerd bedrijf.

Website: sumologic.com

