Amazon Music (voorheen Amazon MP3) is een muziekstreamingplatform en online muziekwinkel beheerd door Amazon. Het werd gelanceerd als openbare bèta op 25 september 2007 en werd in januari 2008 de eerste muziekwinkel die muziek verkocht zonder Digital Rights Management (DRM) van de vier grote muzieklabels (EMI, Universal, Warner en Sony BMG), evenals veel onafhankelijken. Alle nummers werden oorspronkelijk verkocht in het MP3-formaat met variabele bitsnelheid van 256 kilobit per seconde, zonder watermerken per klant of DRM; Sommige nummers hebben nu echter een watermerk. Licentieovereenkomsten met platenmaatschappijen beperken de landen waarin de muziek kan worden verkocht. Na de Verenigde Staten werd Amazon MP3 gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk op 3 december 2008, in Duitsland op 1 april 2009 en in Frankrijk op 10 juni. 2009. De Duitse editie is sinds 3 december 2009 verkrijgbaar in Oostenrijk en Zwitserland. De Amazon MP3-winkel werd gelanceerd in Japan op 10 november 2010. De Spaanse en Italiaanse edities werden gelanceerd op 4 oktober 2012. De editie in Mexico werd gelanceerd aangekondigd op 7 november 2018. Op 17 september 2019 kondigde Amazon Music de lancering aan van Amazon Music HD, een nieuw niveau van verliesvrije kwaliteitsmuziek met meer dan 50 miljoen nummers in High Definition (16bit/44,1kHz) en miljoenen nummers in Ultra High Definition (24(bit)/44(kHz), 24/48, 24/96, 24/192), de hoogste kwaliteit streaming audio die beschikbaar is. Amazon behoort nu tot Tidal en Qobuz die verliesvrije muziek aanbieden voor audiofielen. Vanaf januari 2020 had Amazon Music 55 miljoen luisteraars.

Website: amazon.com

