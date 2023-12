Amazon Alexa, ook simpelweg bekend als Alexa, is een virtuele assistent-AI-technologie ontwikkeld door Amazon en voor het eerst gebruikt in de Amazon Echo slimme luidsprekers ontwikkeld door Amazon Lab126. Het is in staat tot spraakinteractie, het afspelen van muziek, het maken van takenlijsten, het instellen van alarmen, het streamen van podcasts, het afspelen van audioboeken en het leveren van weer-, verkeers-, sport- en andere realtime-informatie, zoals nieuws. Alexa kan ook meerdere slimme apparaten bedienen door zichzelf als domoticasysteem te gebruiken. Gebruikers kunnen de Alexa-mogelijkheden uitbreiden door "skills" te installeren (extra functionaliteit ontwikkeld door externe leveranciers, in andere instellingen die vaker apps worden genoemd, zoals weerprogramma's en audiofuncties). Bij de meeste apparaten met Alexa kunnen gebruikers het apparaat activeren met een wake-word (zoals Alexa of Amazon); Voor andere apparaten (zoals de mobiele Amazon-app op iOS of Android en Amazon Dash Wand) moet de gebruiker op een knop drukken om de luistermodus van Alexa te activeren, hoewel op sommige telefoons een gebruiker ook een commando kan uitspreken, zoals "Alexa" of "Alexa wakker". Momenteel zijn interactie en communicatie met Alexa alleen beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Japans en Hindi. In Canada is Alexa beschikbaar in het Engels en Frans (met het Québec-accent). Vanaf november 2018 werkten bij Amazon meer dan 10.000 medewerkers aan Alexa en aanverwante producten. In januari 2019 kondigde het apparatenteam van Amazon aan dat ze meer dan 100 miljoen Alexa-apparaten hadden verkocht. In september 2019 lanceerde Amazon veel nieuwe apparaten die veel records behaalden terwijl ze concurreerden met de slimme thuisindustrie ter wereld. De nieuwe Echo Studio werd de eerste slimme speaker met 360-geluid en Dolby-geluid. Andere nieuwe apparaten waren onder meer een Echo-stip met een klok achter de stof, een nieuwe Amazon Echo van de derde generatie, Echo Show 8, een plug-in Echo-apparaat, Echo Flex, Alexa ingebouwde draadloze oortelefoons, Echo-knoppen, Alexa ingebouwd bril, Echo-frames, een Alexa ingebouwde Ring en Echo Loop.

