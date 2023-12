Yandex Music is een muziekstreamingservice ontwikkeld door Yandex. Gebruikers selecteren muziekcomposities, albums en verzamelingen muzieknummers om op aanvraag naar hun apparaat te streamen en gepersonaliseerde aanbevelingen te ontvangen. De service is ook beschikbaar als mobiele app met versies die compatibel zijn met iOS en Android. Service is beschikbaar in Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Israël, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan. Een abonnement kan alleen worden betaald vanuit de hierboven ondersteunde landen, maar de service is dan beschikbaar in alle andere landen. Vanaf oktober 2017 waren er meer dan 40 miljoen muzieknummers beschikbaar op Yandex Music. Ongeveer 20 miljoen mensen gebruiken de service minstens één keer per maand. De meest populaire functie van Yandex Music zijn de slimme afspeellijsten, die dagelijks voor elke gebruiker worden bijgewerkt en recent afgespeelde nummers bevatten, muziek die vergelijkbaar is met hun favorieten en diverse nummers die zijn gebaseerd op de smaak van de gebruiker.

Website: music.yandex.com

