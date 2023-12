SoundCloud is een online audiodistributieplatform en website voor het delen van muziek, gevestigd in Berlijn, Duitsland, waarmee gebruikers audio kunnen uploaden, promoten en delen. SoundCloud, opgericht in 2007 door Alexander Ljung en Eric Wahlforss, is uitgegroeid tot een van de grootste muziekstreamingdiensten die wereldwijd meer dan 175 miljoen maandelijkse gebruikers bereikt. SoundCloud biedt zowel gratis als betaald lidmaatschap op het platform, beschikbaar voor desktop en mobiele apparaten. SoundCloud heeft de muziekindustrie beïnvloed door het succes van veel artiesten die de service hebben gebruikt om hun carrière te starten of vooruit te helpen. SoundCloud heeft steun gekregen van veel investeerders en andere mediaplatforms zoals Twitter, hoewel het streamingplatform zelf de financieringsproblemen heeft opgelost en veel werknemers heeft ontslagen om winstgevend te blijven.

Website: soundcloud.com

