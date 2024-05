Work It Daily - Job Search Career Coach-website, Work It Daily is een platform dat een scala aan diensten en hulpmiddelen biedt om mensen te helpen bij het zoeken naar werk en loopbaanontwikkeling. Ze bieden verschillende lidmaatschapsplannen (Lowest Cost, Most Popular en Work With J.T.) die toegang bieden tot cursussen, een privé online community, live groepscoachingsessies met experts en onbeperkte privé-e-mailcoaching. De lidmaatschapsplannen omvatten premiumcursussen over onderwerpen als het zoekplan voor werk, het cv-plan, het LinkedIn-plan, de voorbereiding van sollicitatiegesprekken, salarisonderhandelingen, personal branding en meer. Ze hebben ook een Job Search Accountability Program (JSAP) dat bij alle lidmaatschapsniveaus is inbegrepen en dat extra structuur en ondersteuning biedt voor het zoeken naar werk. Het platform is in tal van nieuwsmedia te zien geweest en de oprichter J.T. O'Donnell is een bekende carrière-expert en influencer op LinkedIn en TikTok. Work It Daily lijkt een uitgebreid platform te zijn dat werkzoekenden en carrièregerichte individuen de cursussen, coaching en gemeenschap biedt die ze nodig hebben om effectief op de arbeidsmarkt te navigeren en hun carrière vooruit te helpen.

