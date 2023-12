Pandora is een Amerikaanse muziekstreamingdienst op abonnementsbasis, eigendom van Sirius XM Holdings. De dienst, gevestigd in Oakland, Californië, richt zich op aanbevelingen op basis van het "Music Genome Project" - een manier om individuele nummers te classificeren op basis van muzikale kenmerken. De dienst werd oorspronkelijk op de consumentenmarkt gelanceerd als een internetradiodienst, die gepersonaliseerde kanalen zou genereren op basis van deze eigenschappen en liedjes die de gebruiker leuk vond; deze service is beschikbaar in een door advertenties ondersteunde laag en een op abonnementen gebaseerde versie. In 2017 lanceerde de dienst Pandora Premium, een on-demandversie van de dienst die meer in lijn ligt met hedendaagse concurrenten. Het bedrijf werd in 2000 opgericht als Savage Beast Technologies en was aanvankelijk opgezet als een business-to-business-bedrijf dat het Music Genome Project aan retailers licentieerde als aanbevelingsplatform. In 2005 verlegde het bedrijf zijn focus naar de consumentenmarkt door Pandora als internetradioproduct te lanceren. Pandora is een freemium-service; basisfuncties zijn gratis met advertenties of beperkingen, terwijl extra functies, zoals verbeterde streamingkwaliteit, muziekdownloads en offline kanalen, worden aangeboden via betaalde abonnementen. In 2019 had Pandora ongeveer 63,5 miljoen actieve maandelijkse gebruikers en 6,2 miljoen abonnees. In februari 2019 verwierf Sirius XM Holdings Pandora voor $ 3,5 miljard aan aandelen.

Website: pandora.com

