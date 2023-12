Apple Music is een muziek- en videostreamingservice ontwikkeld door Apple Inc. Gebruikers selecteren muziek om op aanvraag naar hun apparaat te streamen, of ze kunnen naar bestaande afspeellijsten luisteren. De dienst omvat ook de internetradiozender Apple Music 1, Apple Music Hits en Apple Music Country, die 24 uur per dag live uitzenden naar meer dan 200 landen. De dienst werd aangekondigd op 8 juni 2015 en gelanceerd op 30 juni 2015. Nieuwe abonnees krijgen een gratis proefperiode van zes maanden voordat de dienst een maandelijks abonnement vereist. Oorspronkelijk was Apple Music strikt een muziekdienst, maar in 2016 begon Apple Music zich uit te breiden naar video. Directeur Jimmy Iovine heeft verklaard dat het de bedoeling is dat de dienst een "cultureel platform" wordt, en Apple wil naar verluidt dat de dienst een "one-stop-shop voor mensen" wordt. pop cultuur". Het bedrijf investeert actief zwaar in de productie en aankoop van videocontent, zowel op het gebied van muziekvideo's en concertbeelden die muziekreleases ondersteunen, als op het gebied van webseries en speelfilms. De originele iOS-versie van Apple Music kreeg gemengde recensies, waarbij kritiek gericht was op een gebruikersinterface die als "niet intuïtief" werd beschouwd. Het werd echter geprezen om zijn beheer van afspeellijsten, een enorme bibliotheek met nummers om te streamen en de integratie met andere Apple-apparaten en -services. In iOS 10 kreeg de app een aanzienlijk herontwerp, dat positieve recensies kreeg voor een bijgewerkte interface met minder rommel, verbeterde navigatie en een grotere nadruk op de bibliotheken van gebruikers. Apple Music won snel aan populariteit na de lancering en bereikte in slechts zes maanden de mijlpaal van 10 miljoen abonnees. De dienst heeft sinds juni 2019 60 miljoen abonnees over de hele wereld.

Website: music.apple.com

