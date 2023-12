Trustpilot.com is een Deense consumentenrecensiewebsite, opgericht in Denemarken in 2007, waar recensies van bedrijven over de hele wereld worden gehost. Elke maand worden er bijna 1 miljoen nieuwe recensies geplaatst. De site biedt freemium-diensten aan bedrijven. Het bedrijf vertrouwt op gebruikers, software en compliance-teams om reviews te rapporteren en van het platform te verwijderen die de inhoudsrichtlijnen van Trustpilot schenden. Trustpilot heeft kantoren in New York, Denver, Londen, Kopenhagen, Vilnius, Berlijn en Melbourne, en heeft meer dan 700 mensen in dienst. Er zijn onafhankelijke onderzoeken die erop wijzen dat recensiewebsites zoals Trustpilot mogelijk valse recensies bevatten.

Website: trustpilot.com

