Phaidon Press is een wereldwijde uitgever van boeken over kunst, architectuur, design, mode, fotografie en populaire cultuur, evenals kookboeken, kinderboeken en reisboeken. Het bedrijf is gevestigd in Londen en New York City, met extra kantoren in Parijs en Berlijn.

Website: phaidon.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Phaidon. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.