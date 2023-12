Xero is een in Nieuw-Zeeland gevestigd openbaar technologiebedrijf, genoteerd aan de Australian Stock Exchange. Xero is een cloudgebaseerd boekhoudsoftwareplatform voor kleine en middelgrote bedrijven. Het bedrijf heeft drie kantoren in Nieuw-Zeeland (Wellington, Auckland en Napier), zes kantoren in Australië (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane en Perth), drie kantoren in het Verenigd Koninkrijk (Londen, Manchester en Milton Keynes), drie kantoren in de Verenigde Staten (Denver, San Francisco en New York), evenals kantoren in Canada, Singapore, Hong Kong en Zuid-Afrika. De producten van Xero zijn gebaseerd op het Software as a Service (SaaS)-model en worden verkocht via abonnementen. over het type en het aantal bedrijfsentiteiten dat door de abonnee wordt beheerd. De producten worden in meer dan 180 landen gebruikt.

Website: xero.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Xero. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.