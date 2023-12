Yandex Search (Яndex) is een zoekmachine. Het is eigendom van Yandex, gevestigd in Rusland. Volgens LiveInternet genereerde Yandex Search in januari 2015 51,2% van al het zoekverkeer in Rusland.

Website: ya.ru

