OnCloudERP is een cloudgebaseerde moderne ERP voor alle kleine en middelgrote ondernemingen wereldwijd die op zoek zijn naar krachtige, betrouwbare, schaalbare en toch betaalbare bedrijfsoplossingen om hun bedrijf efficiënt te runnen en te runnen. Onze missie is om eenvoudige ERP-oplossingen te bieden die intellectueel en krachtig zijn. OnCloudERP wordt mogelijk gemaakt door Cloud Pencils werd op 1 januari 2015 opgericht als een SaaS ERP-productbedrijf onder het moederbedrijf Nlogix Solutions, een volledige dochteronderneming van Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com). CPPL is gebouwd op de basis van meer dan 20 jaar relevante Enterprise Resource Planning (ERP)-ervaring in verschillende sectoren sinds 1994.

Website: onclouderp.com

