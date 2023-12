Amazon Drive, voorheen bekend als Amazon Cloud Drive, is een cloudopslagapplicatie die wordt beheerd door Amazon. De service biedt veilige cloudopslag, bestandsback-up, het delen van bestanden en het afdrukken van foto's. Met behulp van een Amazon-account kunnen de bestanden en mappen worden overgedragen en beheerd vanaf meerdere apparaten, waaronder webbrowsers, desktopapplicaties, mobiele telefoons en tablets. Met Amazon Drive kunnen Amerikaanse gebruikers ook fotoafdrukken en fotoboeken bestellen via de Amazon Prints-service. Tegenwoordig biedt Amazon Drive gratis onbeperkte foto-opslag met een Amazon Prime-abonnement of een Kindle Fire-apparaat, en een betaalde beperkte opslagservice. Gelanceerd in grote landen, waaronder de VS, Canada, Europese landen, Japan en Australië. Het functioneert ook in China en Brazilië als een gratis, beperkte opslagdienst van 5 GB.

Website: amazon.com

