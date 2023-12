Mega (in hoofdletters gestileerd als MEGA) of Mega.nz is een cloudopslag- en bestandshostingservice die wordt aangeboden door Mega Limited, een in Auckland gevestigd bedrijf. De dienst wordt voornamelijk aangeboden via webgebaseerde apps. Mega mobiele apps zijn ook beschikbaar voor Windows Phone, Android en iOS. Mega staat bekend om zijn grote opslagruimte van 50 GB voor gratis accounts. De website en service werden op 19 januari 2013 gelanceerd door Kim Dotcom, die de inmiddels ter ziele gegane service Megaupload had opgericht. In 2015 distantieerde Kim Dotcom zich echter van de dienst en verklaarde dat de Nieuw-Zeelandse regering beslag had gelegd op de aandelen van een Chinese investeerder en controle had over de site. Mega Limited antwoordde dat de autoriteiten zich niet met haar activiteiten hebben bemoeid.

Website: mega.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan MEGA. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.