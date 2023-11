Microsoft Sharepoint

SharePoint is een webgebaseerd samenwerkingsplatform dat kan worden geïntegreerd met Microsoft Office. SharePoint, gelanceerd in 2001, wordt voornamelijk verkocht als documentbeheer- en opslagsysteem, maar het product is zeer configureerbaar en het gebruik ervan varieert aanzienlijk tussen organisaties.

Website: microsoft.com

