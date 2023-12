Yammer ((luister)) is een freemium sociale netwerkdienst voor ondernemingen die wordt gebruikt voor privécommunicatie binnen organisaties. De toegang tot een Yammer-netwerk wordt bepaald door het internetdomein van een gebruiker, zodat alleen personen met goedgekeurde e-mailadressen lid kunnen worden van hun respectievelijke netwerken. De service begon als een intern communicatiesysteem voor de genealogische website Geni.com en werd gelanceerd als een onafhankelijk product in 2008. Microsoft nam Yammer later in 2012 over voor 1,2 miljard dollar. Momenteel is Yammer opgenomen in alle ondernemingsabonnementen van Office 365 en Microsoft 365.

Website: yammer.com

