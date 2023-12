Online winkelen bij Lazada Singapore ♥ Consumentenelektronica, huis en leven, tv, gezondheid en schoonheid en meer. ✪ Moeiteloos winkelen ✈ SNELLE levering. Winkel nu! Lazada Group is een Singaporees multinationaal technologiebedrijf dat zich voornamelijk richt op e-commerce. Opgericht door Maximilian Bittner met de steun van Rocket Internet in 2012, is het momenteel eigendom van de Alibaba Group na de overname in 2016. In 2014 exploiteerde de Lazada Group vestigingen in meerdere landen en had het via verschillende investeringsrondes ongeveer 647 miljoen dollar opgehaald uit zijn activiteiten. investeerders zoals Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik en Rocket Internet. In september 2019 beweerde Lazada dat het het beste e-commerceplatform in Zuidoost-Azië was met jaarlijks meer dan 50 miljoen actieve kopers.

Website: lazada.sg

