DMM.com Ltd. (株式会社DMM.com) is een in Japan gevestigd elektronisch handels- en internetbedrijf met een gediversifieerde groep bedrijven die onder meer online winkelen en video-on-demand-service omvat. Het bedrijf beheert DMM.com, een online entertainmentsite waarmee gebruikers goederen en diensten kunnen kopen, zoals e-books, games, reguliere dvd-releases en 3D-printen.

Website: dmm.com

