Fingerhut is een Amerikaanse catalogus/online retailer. Fingerhut werd in 1948 opgericht door William Fingerhut en zijn broer Manny en verkocht autostoelhoezen. In 1952 herpositioneerde het bedrijf zichzelf als een postordercatalogusbedrijf en diversifieerde het zijn goederen met handdoeken, serviesgoed en gereedschap.

Website: fingerhut.com

