Star Flyer Inc. (株式会社スターフライヤー, Kabushiki-gaisha Sutāfuraiyā) (TYO: 9206), ingericht als StarFlyer, is een Japanse luchtvaartmaatschappij met hoofdkantoor op het terrein van Kitakyushu Airport in Kokuraminami-ku, Kitakyūshū, Fukuoka Prefecture. Het omschrijft zichzelf als een ‘hybride luchtvaartmaatschappij’ die een hoger serviceniveau biedt dan goedkope luchtvaartmaatschappijen, terwijl de exploitatiekosten lager zijn dan die van bestaande full-service luchtvaartmaatschappijen. Hoewel de IATA-code van de luchtvaartmaatschappij 7G is, gebruikt zij in eigen land ook de code MQ (die buiten Japan door de IATA aan Envoy Air is ontworpen) voor haar vluchten.

