Het AI-landschap wordt gedomineerd door oplossingen die integriteit opofferen voor macht. Wij weigeren compromissen te sluiten. We zijn op een missie om van betrouwbare AI de wereldwijde standaard te maken. Om deze missie vooruit te helpen, hebben we een open source alternatief voor black box AI gelanceerd, genaamd Howso Engine. Het is een controleerbaar ML-framework dat baanbrekende uitlegbaarheid en prestaties voor AI biedt. We hebben ook een synthetisch dataplatform voor ondernemingen bovenop Engine gebouwd, genaamd Howso Synthesizer. Het is een oplossing waarmee bedrijven AI/ML-modellen kunnen trainen met nauwkeurige, privé en controleerbare gegevens. Howso Engine en Synthesizer zijn nog maar het begin, maar ze worden al gebruikt door mondiale financiële instellingen, gezondheidszorgsystemen en overheden over de hele wereld. We bouwen hoogwaardige AI waarop u kunt vertrouwen. Howso (voorheen “Diveplane”) werd in 2017 mede opgericht door Dr. Mike Capps, Dr. Chris Hazard en Mike Resnick. In september 2023 hernoemde het bedrijf het bedrijf naast de release van de open source-versie van Engine in een kritieke fase. stap naar betekenisvolle sociale impact.

Website: howso.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Howso. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.