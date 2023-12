Tinder is een geosociale netwerk- en online datingapplicatie waarmee gebruikers anoniem kunnen swipen om andere profielen leuk of niet leuk te vinden op basis van hun foto's, een kleine biografie en gemeenschappelijke interesses. Zodra twee gebruikers zijn "gematcht", kunnen ze berichten uitwisselen. Tinder werd in 2012 gelanceerd binnen startup-incubator Hatch Labs als een joint venture tussen IAC en mobiele app-ontwikkelaar Xtreme Labs. In 2014 registreerde Tinder ongeveer een miljard ‘swipes’ per dag. Tinder had oorspronkelijk toegang tot een Facebook-account nodig om de app te gebruiken, maar in augustus 2019 konden gebruikers zich met alleen een telefoonnummer registreren. De app is toegankelijk via een mobiele app of een webbrowser voor computers. Tinder werkt volgens een freemium-bedrijfsmodel.

Website: tinder.com

