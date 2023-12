Wistia Inc. is een videosoftwarebedrijf gevestigd in Cambridge, Massachusetts. Wistia biedt videohostingdiensten voor bedrijven, met analyse- en marketingfunctionaliteit. In 2017 gebruiken naar schatting 300.000 bedrijven Wistia. Vanaf 2018 had Wistia 87 medewerkers.

Website: wistia.com

