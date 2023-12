Wave is een bedrijf dat financiële diensten en software levert voor kleine bedrijven. Wave heeft zijn hoofdkantoor in de wijk Leslieville in Toronto, Canada. Het eerste product van het bedrijf was gratis online boekhoudsoftware ontworpen voor bedrijven met 1 tot 9 werknemers, gevolgd door software voor facturering, persoonlijke financiën en ontvangstbewijzen (OCR). In 2012 begon Wave zich te specialiseren in financiële diensten, aanvankelijk met Payments by Wave (creditcardverwerking) en Payroll by Wave, gevolgd door Lending by Wave in februari 2017, dat sindsdien is stopgezet.

Website: waveapps.com

