Triply (Formerly Tripitaca) is the operating system for travel businesses in Africa. We eliminate operational chaos by unifying payments, Invoicing, payroll, accounting, operations, and more into a single platform allowing travel businesses to execute and sell more efficiently.

Website: triply.co

