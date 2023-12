FreshBooks is boekhoudsoftware die wordt beheerd door 2ndSite Inc., voornamelijk voor kleine en middelgrote bedrijven. Het is een webgebaseerd Software as a Service (SaaS)-model dat toegankelijk is via een desktop of mobiel apparaat. Het bedrijf werd opgericht in 2003 en is gevestigd in Toronto, Canada.

Website: freshbooks.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan FreshBooks. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.