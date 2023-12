Shopify Inc. is een Canadees multinationaal e-commercebedrijf met hoofdkantoor in Ottawa, Ontario. Het is ook de naam van het eigen e-commerceplatform voor online winkels en verkooppuntsystemen voor de detailhandel. Shopify biedt online retailers een reeks diensten "waaronder tools voor betalingen, marketing, verzending en klantbetrokkenheid om het proces van het runnen van een online winkel voor kleine verkopers te vereenvoudigen." Het bedrijf meldde dat het meer dan 1.000.000 bedrijven in ongeveer 175 landen had die zijn platform gebruikten vanaf juni 2019, met een totaal bruto goederenvolume van meer dan 41,1 miljard dollar voor kalender 2018.

Website: shopify.com

