DigitalOcean, Inc. is een Amerikaanse aanbieder van cloudinfrastructuur met hoofdkantoor in New York City en datacenters over de hele wereld. DigitalOcean biedt ontwikkelaars clouddiensten die helpen bij het implementeren en schalen van applicaties die tegelijkertijd op meerdere computers draaien. Vanaf januari 2018 was DigitalOcean het derde grootste hostingbedrijf ter wereld op het gebied van webgerichte computers.

Website: digitalocean.com

