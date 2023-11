AT&T Inc. is een Amerikaanse multinationale conglomeraatholding die in Delaware is geregistreerd, maar het hoofdkantoor heeft in de Whitacre Tower in het centrum van Dallas, Texas. Het is 's werelds grootste telecommunicatiebedrijf en de grootste aanbieder van mobiele telefoondiensten in de VS.

Website: att.com

