Squarespace, Inc. is een particulier Amerikaans bedrijf, gevestigd in New York City. Het biedt software als een service voor het bouwen en hosten van websites, en stelt gebruikers in staat vooraf gebouwde websitesjablonen en drag-and-drop-elementen te gebruiken om webpagina's te maken en aan te passen. In 2004 richtte Anthony Casalena Squarespace op als een blog-hostingservice tijdens zijn studie aan de Universiteit van Maryland. Hij was de enige werknemer tot 2006, toen de omzet $ 1 miljoen bedroeg. Het bedrijf groeide van 30 werknemers in 2010 naar 550 in 2015. In 2014 haalde het in totaal $ 78,5 miljoen aan durfkapitaal op; e-commercetools, domeinnaamdiensten en analyses toegevoegd; en verving de coderingsbackend door functies voor slepen en neerzetten.

