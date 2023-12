Voxer is een in San Francisco gevestigd bedrijf voor de ontwikkeling van mobiele apps, vooral bekend om zijn gratis Voxer Walkie Talkie-app voor smartphones. Voxer Walkie Talkie, opgericht door Tom Katis en Matt Ranney, is zowel een live "push-to-talk" -systeem als een voicemailsysteem. Berichten op Voxer worden live afgeleverd terwijl ze worden opgenomen en vervolgens ook als gesproken bericht afgeleverd. De app werkt op Android, Windows Phone en de iOS-besturingssystemen. In april 2012 haalde het bedrijf $ 30 miljoen aan durfkapitaal op van Institutional Venture Partners (IVP), Intel Capital en andere engelinvesteerders.

Website: voxer.com

