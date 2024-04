Flip CX is a software company that offers an Alexa-like voice AI experience for businesses to optimize their phone channel for better customer service. Flip CX is backed by Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen, and Forum Ventures.

Categorieën :

Website: flipcx.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Flip CX. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.