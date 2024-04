IBM Cognos Analytics fungeert als uw vertrouwde co-piloot voor het bedrijfsleven met als doel u slimmer, sneller en zelfverzekerder te maken in uw datagestuurde beslissingen. IBM Cognos Analytics geeft elke gebruiker – of het nu datawetenschappers, bedrijfsanalisten of niet-IT-specialisten zijn – meer macht om relevante analyses uit te voeren op een manier die aansluit bij de organisatiedoelstellingen. Het verkort de reis van elke gebruiker van eenvoudige naar geavanceerde analyses, waardoor ze gegevens kunnen gebruiken om het onbekende te verkennen, nieuwe relaties te identificeren, een dieper inzicht te krijgen in de resultaten en de status quo uit te dagen. Visualiseer, analyseer en deel bruikbare inzichten over uw gegevens met iedereen in uw organisatie met IBM Cognos Analytics.

Categorieën :

Website: ibm.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan IBM. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.