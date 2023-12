iZettle AB is een Zweeds financieel technologiebedrijf dat in april 2010 werd opgericht door Jacob de Geer en Magnus Nilsson en nu eigendom is van PayPal. Het bedrijf lanceerde zijn eerste app en dienst in 2011 en biedt een reeks financiële producten aan, waaronder betalingen, verkooppunten, financiering en partnerapplicaties. Het bedrijf was de eerste die chipkaartlezer en app ontwikkelde voor smartphonegebaseerde mobiele handel die voldoet aan internationale veiligheidseisen.

Website: izettle.com

