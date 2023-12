Pingdom AB is een Zweeds software-as-a-servicebedrijf voor websitemonitoring, gelanceerd in Stockholm en later overgenomen door het in Austin, Texas gevestigde SolarWinds. Het bedrijf brengt jaarverslagen uit over het wereldwijde internetgebruik, die in wetenschappelijke publicaties en door mediaorganisaties vaak worden aangehaald als bron van internetgerelateerde statistieken.

Website: pingdom.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Pingdom. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.