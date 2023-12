Chartbeat is een technologiebedrijf dat gegevens en analyses levert aan wereldwijde uitgevers. Het bedrijf werd opgericht in 2009 en heeft zijn hoofdkantoor in New York City, VS. Het Software as a Service (SaaS)-bedrijf integreert code in de websites van uitgevers, mediabedrijven en nieuwsorganisaties om gebruikers te volgen en zo geld te verdienen met de betrokkenheid van het publiek en loyaliteitsstatistieken, zodat ze beslissingen kunnen nemen over de inhoud die ze op hun websites willen publiceren en promoten. . In augustus 2010 werd het bedrijf als een aparte entiteit afgesplitst van Betaworks. Chartbeat wordt zowel geprezen als bekritiseerd als alternatief voor Google Analytics voor realtime gegevens.

Website: chartbeat.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Chartbeat. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.